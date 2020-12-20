Adem Büyük’ten takımın skor yüküne büyük katkı

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Süper Lig’de 13 hafta sonunda 19 puan toplayan Yeni Malatyaspor, son oynadığı maçta Kasımpaşa’yı 20 mağlup ederek yoluna doludizgin devam ederken, kaptanı Adem Büyük ise attığı 6 golle takımın skor yüküne büyük katkı sundu.

Geçen sezon Galatasaray’da 13 gollük performansıyla iyi bir sezon geçirmesine rağmen bu sezonun başında kendi isteğiyle sarıkırmızılı takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli futbolcu eski takımı Yeni Malatyaspor’a dönmüştü.

Takım kaptanlığı verilen Adem sarısiyahlı forma altında alkışlanacak bir performans sergiliyor. Adem Büyük son olarak Kasımpaşa karşısında takımının penaltıdan kaydedilen 2 golüne imza attı.

Gol krallığı yarışında önemli golcüleri yakalayan tecrübeli golcü, attığı gollerin beşini penaltıdan kaydetti.

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