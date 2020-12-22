FETÖ/PDY’den 3 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 5 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte üye olmak suçundan aranan 5 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.