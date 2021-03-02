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Milletvekili Kahtalı'dan İnsan Hakları Eylem Planı değerlendirmesi

İHA

Milletvekili Kahtalı'dan İnsan Hakları Eylem Planı değerlendirmesi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, İnsan Hakları Eylem Planı’na ilişkin, “Yeni eylem planı ile tarihimizde yeni bir sayfa açıyoruz. Ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Adalet Bakanlığı tarafından "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’na ilişkin açıklama yaptı. Aynı zamanda TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olan Milletvekili Kahtalı, yeni planın vatandaşlar için hayırlı olması temennisinde bulundu.
“Türkiye için bir milat”
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni planın Türkiye için bir milat olduğunu söyleyen Kahtalı, “Adalet Bakanımızın da dile getirdiği üzere İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhuriyetin 100. yılına girmeye hazırlanan ülkemizin bu süreçte temel politika belgesi olacaktır. Bugün aynı zamanda ’yeni ve sivil anayasa’ çalışmaları için milat anlamına geliyor. Türkiye inşallah 2023’e Yeni ve özgürlükçü bir anayasa ile girecektir” ifadelerine yer verdi.
“Sorunlar daha hızlı çözülecek”
Yeni eylem planının çok emek verilen bir çalışma olduğunu aktaran Kahtalı, yeni plan hazırlanırken asıl belirleyici unsurun vatandaşın talep ve ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Böylece yeni plan ile birlikte vatandaşların taleplerinin ve sıkıntılarının daha hızlı, daha etkin ve daha şeffaf bir şekilde çözüleceğinin altını çizen Hakan Kahtalı, önümüzdeki hafta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ekonomik reformların açıklanacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 temel ilkesi ise şöyle:
“İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar; devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir. İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın, herkes hukuk önünde eşittir. Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün idari faaliyetlerin temel özelliğidir. Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir; kamu otoriteleri de bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir. Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez. Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini, rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir. Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır. Hiç kimse, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir. Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilir; adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının esasıdır."

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