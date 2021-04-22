Başkan Han’dan 23 Nisan mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 23 Nisan mesajında, Türk halkının büyük mücadelelerle kazandığı egemenlik hakkının 23 Nisan nedeniyle büyük önem taşıdığını bildirdi.

Baro Başkanı Avukat Enver Han Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Han mesajında, “Büyük bir coşkuyla idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasının yanında Türk halkının büyük mücadelelerle kazandığı, egemenlik hakkı büyük önem taşımaktadır. Bu önemli günü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk “çocuklar milletin geleceğidir” düşüncesi ile milletin egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan yarınlarımızın teminatı, geleceğimizi biçimlendirecek olan çocuklara armağan etmiştir” ifadelerine yer verdi.

Han, mesajının sonunda şunları belirtti:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir. Çocuklarımızın değerlerine bağlı, birlikte yaşama kültürünü özümsemiş, insanlara doğaya ve hukuka saygılı, kendine güvenen, çalışkan, hayata çağının ilerisinde bir ufka bakabilen bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.