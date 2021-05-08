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Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Çınar’dan semt pazarı ziyareti

İHA

Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Çınar’dan semt pazarı ziyareti

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı Semt Pazarını ziyaret ederek esnaflarla ve alış veriş yapan vatandaşlarla sohbet ettiler.
İçişleri Bakanlığının talimatı gereği korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde 8 ile 15 Mayıs günlerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebilecek olan semt pazarları, Yeşilyurt’unda farklı noktalarında vatandaşlara hizmet verdi.
Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere ilgili kamu ve kurumlarca denetlenen pazar alanlarında sosyal mesafe, temizlik ve maske gibi kuralların yanı sıra tezgahların yerleştirilmesi ve vatandaşların uyması gereken kurallar hakkında yetkililer tarafından sık sık uyarılar yapıldı.
Bostanbaşı Semt Pazarını ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, esnafları ve vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardılar.
Esnaflara ‘hayırlı işler bol kazançlar’ temennisinde bulunan Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alış veriş yapan vatandaşlarla da sohbet edip, Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan pazar çantalarını hediye ettiler.
Yeşilyurt’un farklı noktalarında hizmet veren pazar alanlarında her hangi bir sorun yaşanmadan vatandaşların alış verişlerini rahat ve güvenli ortamda yaptığını ifade eden Başkan Çınar, “Pandemi tedbirleri kapsamında devam eden tam kapanma döneminde sadece 8 ile 15 Mayıs günlerinde açık olmasına karar verilen pazar alanlarımızda gerekli tedbirleri aldık. Hijyen ve dezenfektan çalışmalarımızla tertemiz hale getirdiğimiz pazar alanlarımızda görev yapan Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz gerek esnaflarımızı gerekse de vatandaşlarımızı kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulunuyorlar. Esnaflarımız rahat bir ortamda ürünlerini satarken vatandaşlarımızda sosyal mesafe kuralları altında alış verişlerini yapıyorlar” dedi.
Bostanbaşı Semt Pazarı ziyaretinde, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Özbay’da yer aldı.

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