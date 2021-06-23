Milli yüzücü Burcunaz Narin’den madalya sözü

Malatyalı milli yüzücü Burcunaz Narin, Avrupa Gençler Şampiyonası’ndan madalya ile döneceğini belirtti.

Yüzmede pek çok Türkiye dereceleri elde ederek Milli takıma katılma hakkı kazanan Malatyalı sporcu Burcunaz Narin, 2225 Temmuz tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak olan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacak. Şampiyona için hazırlıklarına yoğun şekilde devam eden Narin, hedefini madalya almak olarak belirlediğini vurguladı. Hazırlıklardan kalan zamanlarda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan’ı makamında ziyaret eden milli yüzücü Burcunaz Narin, Avrupa Gençler Şampiyonası’ndan madalya ile döneceğini belirtti.

Kayhan ise genç milli yüzücüye başarılar diledi.

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