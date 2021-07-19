Başkan Bülbüloğlu’ndan bayram mesajı

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yayımladığı mesajında bayramların birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Bülbüloğlu, bayram mesajında, "Bayramlar, toplum olarak karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, barışın, millet olma bilincinin birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir. Üzerinde yaşadığımız bu güzel memleketin, inancında ve kültüründe var olan dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü ve kardeşlik duyguları bayramlarda daha büyük bir önem taşımaktadır. Millet olarak dini ve milli duyguların yoğun olarak yaşandığı bu değerli günlerde, sahip olduğumuz güzellikleri paylaşırken, toplumumuzda yardım ve desteğe muhtaç vatandaşlarımızın hatırlanması, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak kardeşçe kucaklaşmayı ihmal etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize, İslam dünyasına ve aziz milletimize; barış ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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