Menfeze düşen kediyi itfaiye kurtardı

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Malatya'da araçlardan kaçarken, menfeze düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, MalatyaKayseri karayolu Darende ilçesi Aşağıulupınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D300 karayolu üzerinden araçlardan kaçmaya çalışan bir kedi yol kenarındaki menfeze düştü.

Kedinin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde bulunduğu yerden çıkarılan kedi, koşarak bölgeden ayrıldı.

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