Yeni Malatyaspor puanla tanıştı

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Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe karşısında sahadan 10 galip ayrılan Yeni Malatyaspor, yeni sezonda ilk 3 puanını aldı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor karşısından 51’lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarısiyahlılar ligin ikinci haftasındaysa Göztepe deplasmanında, 56. dakikada Aabid’in ara pasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Tetteh’in golüyle sahadan galip ayrıldı. Doğu Anadolu ekibi bu galibiyetle yeni sezonda 3 puanla tanışmış oldu. Ligde ikinci maçına çıkıp puanla tanışamayan ekipler ise Giresunspor ve M.Başakşehir oldu.

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