Hekimhan’da programı düzenlendi

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Malatya’nın Hekimhan İlçesi’nden aşure programı düzenlendi.

Muharrem Ayı nedeniyle Hekimhan İlçesi Basak ve Beykent Mahallelerinde Aşure programı düzenlendi.

Kaymakam Muhammed Öztaş, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, muhatlar ve vatandaşların katıldığı aşure programında, Türkiye’nin birlik ve beraberliği için dualar edildi.

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