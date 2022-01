Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'ye ile 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

GABRİEL MARGARİT: TAKIMI SÜPER LİG'DE TUTMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, kendileri için çok önemli olan 3 puanı kaybettiklerini kaydederek, "İlk 15 dakikada 1-0'ı yakalamıştık. Bir penaltı oldu, o penaltıdan sonra takımda bir anda özgüven eksikliği ortaya çıktı. Bu maçla beraber bazı yeni oyuncularımız aramıza katılmıştı. Bir iki antrenmanla beraber onları takıma adapte etmek tabii ki kolay değil. İlk 11'e aldık çünkü yeni bir kana ihtiyacı olduğunu düşündük, onlarla başladık bu oyuna. Önümüzdeki günlerde yeni oyuncularda gelecek. Hep beraber her şeyi deneceğiz bu ligde, Süper Lig'de tutmak için her şeyi yapacağız. Sumudica için de onun adına özür diliyorum kendisi gelemedi, kendisi çok kötü şuanda kulüp doktorumuzla beraber içeride" diye konuştu.

NESTOR EL MAESTRO: HAK EDEN TARAF BENCE BİZDİK

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, çok baskılı bir oyun geçtiğini belirterek, "Bence biz bugün gerçekten iyi oynadık ve iyi olan taraftık bu anlamda galibiyeti hak ettik. Çok kıl payı olan ofsayt pozisyonları var buradan dolayı verilmemiş gollerimiz var ama biz Lourency'i beklemek durumunda kaldık, oyuna girdi, golünü attı. Tabii ki çok gergin bir maçtı bugün ama tekrar söylüyorum 'hak eden taraf bence bizdik'. Yeni yıla en fazla puanlarımızı alarak girmeye çalışıyoruz ve bunun için de çalışmaya devam edeceğiz. Tabii bizim işimiz bunu geliştirmek ve bunu sahaya yansıtabilmek buraya yeni bir şeyler kattık ekim-kasım ayında başladı. Aslına bakarsanız bu gelişimler önemli olan bu gelişimlere ve bu değişimlere inancımızı korumak, yenemediğimiz zamanlarda bile inancımızı koruyup gerilmeden sakin kalarak bunun için aynı şekilde çabalamalıyız. Şu an bunun sonuçlarını almaya başladık ve aynı şekilde mümkün olan en fazla puanı toplamak için yine sahada olacağız. Türkiye Süper Ligi'ne bakarsanız aslında çok uzun vadede planlar yapılması gereken bir lig değil burası benim asıl istediğim takımının benim istediğim şekilde oynaması taraftara özellikle bu oyunun keyif vermesi ve tabii ki ligde kalmak" dedi.

