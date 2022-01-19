Jandarmadan karda yolda kalanlara yardım

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Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik timlerince, karda yolda kalanlara yardım yapılıyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik timlerince, kar yağışı nedeniyle yolda kalmış araç sürücülerine yardım edilerek kumanya dağıtımı yapıldı.

Jandarma görevlileri, sürücülerin araç tekerlerine zincir takmada da yardımcı oldu.

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