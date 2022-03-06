Malatya’da Nevruz Çiçekleri açtı

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Malatya'nın Akçadağ İlçesinde baharın müjdecisi olan 'Nevruz Çiçekleri' açmaya başladı.

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde baharın müjdecisi olan "Nevruz Çiçekleri" açmaya başladı. Kış aylarının ardından kar ve soğuk havaların yavaş yavaş yerini bahara bırakmasıyla birlikte birbirinden renkli nevruz çiçekleri de açmaya başladı.

Her yıl Mart ayının başlarında karların erimesiyle, dağların yamaçlarında yüzünü gösteren nevruz çiçekleri, Akçadağ ilçesi Ilıcak Mahallesi Sivri mevkii bin 200 rakımda birbirinden renkli nevruz çiçekleri açtı.

Karların eridiği alanlarda açan nevruz çiçekleri doyumsuz manzara oluşturdu.

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