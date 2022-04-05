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Başkan Çınar, Tecde sakinleriyle buluştu Çınar: “Tecde’li hemşehrilerimizin ilgisi ve desteği bizi mutlu etti”

İHA

Başkan Çınar, Tecde sakinleriyle buluştu Çınar: “Tecde’li hemşehrilerimizin ilgisi ve desteği bizi mutlu etti”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ramazan Ayı boyunca teravih namazı sonrasında mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle bir araya geleceğimiz Mahalle Meclisleri toplantımızın ilkini Tecde Mahallemizde düzenledik. Gösterdikleri ilgi ve samimiyetten dolayı Tecde’li hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatleri arasında yerini alan ‘Mahalle Meclisleri’ Projesi, Ramazan Ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlenecek.
Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve isteklerini dinlemek için Yeşilyurt Kent Konseyi ile işbirliği halinde Ramazan Ayı boyunca iftar sonrasında düzenlenecek olan ‘Mahalle Meclisleri’ toplantılarının ilki Tecde Mahallesinde gerçekleşti. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteriyle birlikte Tecde Mahallesini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iftarını burada bir ailenin evinde açtıktan sonra 2016 yılında Elazığ Emniyet Müdürlüğüne yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Polis Memuru Yusuf Kenan Mutlu'nun ailesini ziyaret edip, başsağlığı dileklerini iletti.
Mahalle esnaflarını ziyaret ederek ‘hayırlı işler bereketli kazançlar’ dileklerini paylaşarak hem esnafların hem de vatandaşların Ramazan Ayını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Binasında gerçekleşen istişare toplantısında, Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eserçelik, mahalle esnafları ve mahalle sakinleriyle istişarede bulundu.
Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin üst seviyede olduğu Ramazan Ayının manevi iklimini hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, “ Kuranı Kerim’in indirilmeye başladığı Rahmet Ayı olan Ramazan Ayının tüm güzelliğinin insanları kuşattığı çok özel bir zaman diliminden geçiyoruz. Bu güzel günlere bizlere kavuşturan Rabbime ne kadar hamt etsek azdır. ‘Mahalle Meclisleri’ toplantıları çerçevesinde bütün gününü mahallemize ayıran Yeşilyurt Belediye Başkanımızla birlikte öncelikle mahalledeki yatırım alanlarını inceledik ardından bir ailemize misafir olup iftarımızı yaptık, teravih namazından sonra şehit ailemizi ziyaret ettik ve akabinde mahalle sakinlerimizin, gönül dostlarımızın katılımıyla her açıdan verimli ve faydalı bir istişare toplantısı yaptık. Sayın Belediye Başkanımıza hem mahallemize yaptığı hizmetler hem de bugün ki istişare toplantısından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eserçelik de, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söylerken, istişare toplantısının mahalleye yapılacak yeni yatırımlara ışık tutacağını dile getirdi.
Yeşilyurt’u birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yönettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Tecde Mahallesinde gördükleri sevgi, samimiyet ve ilginin kendilerini millete hizmet yolunda büyük bir moral kazandırdığını söyledi.
Yeşilyurt’u birlik ve beraberlik ruhuyla yönetip, toplumun tüm kesimleriyle kurdukları güçlü diyalog, güçlü iletişim sayesinde geleceğe önemli eserler emanet ettiklerini söyleyen Çınar, “ Yeşilyurt Kent Konseyimizle ortaklaşa başlattığımız ‘Mahalle Meclisleri’ projemiz çerçevesinde Ramazan Ayı boyunca farklı mahallelerimiz de hemşehrilerimizle bir araya gelerek hem istişare edeceğiz hem de Ramazan Ayının manevi iklimini birlikte doyasıya yaşayacağız. Şehrimizin hızla gelişen ve büyüyen mahallerinden Tecde mahallesinde gerçekleştirdiğimiz ilk programımızda bizlere hem evlerinin
hemde gönül dünyalarının kapılarını sonuna kadar açan, samimiyetlerini, dualarını ve desteklerini esirgemeyen bütün Tecde’li büyüklerimize, abilerimize ve kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Günümüzün büyük bir kısmını Tecde’ye ayırdık, sabah yeni parklarımızı ve yol yenileme çalışmalarımızı inceledik akşamda bir ailemizin evine misafir olup iftarımızı yaptık daha sonra şehit ailemizi ziyaret ettik, esnaflarımızla hemşehrilerimizle bir araya geldik, güzel sohbetler yaptık. Bizler her zaman istişareye önem veriyoruz, karşılıklı fikir alış verişleri, düşünce paylaşımları bizim için önemlidir. Çözüm odaklı çalışan, katılımcı belediyeciliği her zaman ön planda tutan bir belediye olarak, muhtarlarımızın, esnaflarımızın ve mahalle sakinlerimizin talep ve isteklerinden aldığım güçle birlikte mahallelerimizin prestij seviyesini artıran yeni yatırımlarımızı teker teker gerçeğe dönüşüyoruz. Her noktasında değişen, her noktasında dönüşüm projelerinin devam ettiği ilçemizin birbirinden değerli eserlere ve modern yatırımlara kavuşmasının temelinde hemşehrilerimizle aramızdaki bu sağlam diyalog, birlik, beraberlik ve kardeşlik vardır. Çünkü bizler hemşehrilerimizin refahı, huzuru ve mutluluğu için 7/24 çalışıyoruz. Emeğimizi, gayretimizi, alın terimizi, mücadelemizi ve sonucunda ortaya çıkan kaliteli yatırımlarımızı hemşehrilerimiz yakından görüyor. Ne söz verdiysek zamanında yerine getiriyoruz. Seçimlerde yapmayı vaat ettiğimiz 45 projemizi hep birlikte el ele vererek tamamladık ve bunun üstüne mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu 32 yeni yatırımı daha ekleyerek toplamda 77 dev yatırımla birlikte Yeşilyurt’umuzun bütün alanlarda kalkınması ve gelişmesi için çaba harcıyoruz” diye konuştu.
Malatya’nın hızla gelişen mahallelerinden Tecde’nin planlı ve sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Çınar, “ Şehrimizde nüfus hızla artan, gerek konut alanları gerekse de yeni açılan işyerleriyle birlikte en gözde bölgelerimizden olan Tecde’mizin daha güzel ve yaşam standardı yüksek bir görüntüye kavuşması için belediye olarak üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. Tecde’nin kimliğine ve sosyal hayatına değer katacak, buranın sağlıklı gelişimine ışık tutacak yatırımlarda bulunuyoruz. Tecde’nin doğru ve planlı gelişimi Yeşilyurt için çok önemlidir, bizlerde yatırımlarımızı bu bakış açısıyla yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Tecde’nin ihtiyaç duyduğu okul, karakol, cami ve park gibi yatırımlarda aralıksız devam ediyor. Belediye olarak gerek kendi yatırımlarımız gerekse de diğer kamu ve kurumların yatırımlarını yakından takip ederek, burada yaşayan hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirilmesi için çok yoğun çalışıyoruz. Hizmetlerimizin gerçeğe dönüşmesinde desteğini esirgemeyen muhtarımıza, esnaflarımıza ve mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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