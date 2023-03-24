Müslüman aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan Ramazan ayı başladı. Oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayı, 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece başladı. Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Ramazan ayının gelişi ile beraber Diyanet İşleri Başkanlığı da il il imsakiye takvimini paylaştı. Böylelikle, Malatya ilinde oturanlar için Malatya sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saati ve imsak ezanı vakitleri belli oldu. Peki, Malatya sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte, Diyanet'in açıkladığı Malatya Ramazan İmsakiyesi 2023 ve Malatya sahur saati, iftar vakitleri...

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