AA

Dünyada en fazla kayısı üretiminin yapıldığı yer olan Malatya'da bu ürünün kalitesini artırmak için insansız hava araçları (İHA) kullanılacak.

Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayısı bahçelerinde verimi artırmak için proje başlattı.

Proje kapsamında kayısı bahçelerindeki hastalık ve zararlılar İHA'lar ile tespit edilecek, hastalıklara karşı erken dönemde mücadele edilerek rekolte ve meyve kalitesinde artış sağlanacak.

İHA'larla gübreleme ve ilaçlama yapılacak, kayısı rekoltesi belirlenecek.

Proje kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki ziraat mühendislerine "Kayısı Yetiştiriciliğinde Hassas Tarım Uygulamaları Eğitim Programı" kapsamında insansız hava aracı ile gübreleme ve ilaçlama eğitimi verildi.

- Kayısı bahçesinde eğitim

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, gelişen teknolojinin tarımsal üretimde kullanılmasını önemsediklerini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tarımda sanayi 4.0'a geçilmesine destek verdiğini ve çalışmalar yaptığını anlattı.

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesindeki eğitimle ilk önce mühendislere İHA kullanma eğitimi verdiklerini belirten Macit, bu aracı bir çok alanda kullandıklarını, şimdi de kayısıyla ilgili projede bunu hayata geçireceklerini ifade etti.

- İHA ile kayısı ağaçlarına yaprak gübresi atıldı

Macit, şöyle konuştu:

"Öncelikle bu teknolojiyi kullanacak teknik elemanları Fırat Kalkınma Ajansıyla geliştirdiğimiz proje kapsamında eğitiyoruz. Ülkemizde son zamanlarda tarla bitkilerinde ilaçlamadan tutun bir çok alanda İHA'lar kullanılıyor. Malatya'da 9 milyona yakın kayısı ağacı var. Bu ağaçlardaki hastalık takibi, hastalıkla mücadele ve gübreleme gibi işlemleri rahat yapabilmek, daha ucuza mal etmek ve kaliteyi artırabilmek için İHA'ları kullanmayı planlıyoruz. Bu amaçla teorik ve uygulamalı eğitim personelimize veriliyor."

Bu arada eğitim kapsamında İHA ile Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait kayısı bahçesinde ağaçlara yaprak gübresi atıldı.