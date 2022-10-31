Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
0:00 / 0:00
AA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde saat 21.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık." dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Denizli'de üniversite arkadaşına asitle saldırdı: 2 yaralı
GÜNDEM Üniversite arkadaşına asitle saldırdı
İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
GÜNDEM İzmir'de orman yangını sürüyor
Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 135 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Balıkesir açıklarında 135 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tekirdağ'da kaza yapan kamyonetteki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
GÜNDEM Feci kaza! 2 ölü, 6 yaralı
Mersin'de zeytin toplarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandı
GÜNDEM Zeytin toplarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandı
Mersin'de anne ile küçük kızı kayıplara karıştı
GÜNDEM Anne ile küçük kızı kayıplara karıştı
Erzincan'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Ordu'da arkadaşının yola yuvarladığı tomruk öldürdü
GÜNDEM Arkadaşının yola yuvarladığı tomruk öldürdü
Sibel'i öldürüp, bazaya koyarak evi ateşe vermekle suçlanan nişanlıya istenen ceza belli oldu - Gündem Haberleri
GÜNDEM Yangınla ortaya çıkan vahşette nişanlıya istenen ceza ...
Erzincan'da ayı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı
GÜNDEM Ayı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.