Karı-koca birbirini öldürdü! 0:00 / 0:00

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Ferdi Durdu’nun haberine göre olay, Yeşilyurt ilçesi Yavuzselim Mahallesinde meydana geldi. Bir apartmanın 4. katında ikamet eden ve imam nikahlı oldukları öğrenilen Nergiz Beyaz (39) ile eşi Hüseyin Ördek (46) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Karı ile koca, kavgaya dönen tartışmada birbirlerini bıçakladı.

KOMŞULARI HABER VERDİ

Çiftin 7 yaşındaki çocuklarının çığlıklarını duyan çevre sakinleri durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Ördek ve Beyaz'ı yaralı halde buldu.

KURTARILAMADILAR!

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ördek ve Beyaz hayatını kaybetti. Ördek ve Beyaz'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.