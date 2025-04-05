Malatyalı kardeşler hayallerine kavuştu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan engelli 2 kardeş, yıllardır kurdukları akülü araç hayali gerçek oldu.

Akçadağ'ın Resuluşağı Mahallesi'nde yaşayan Mukaddes Demirkol (43) ile kardeşi Neslihan Demirkol (42), yaklaşık 20 yıl önce yakalandıkları kas hastalığı nedeniyle yürüme yetilerini kaybetti. Küçük yaşlarda babalarını kaybeden iki kardeş, anneleri Sultan Neslihan Demirkol ile birlikte yaşamlarını sürdürüyor.

Yıllardır dışarıya çıkmakta zorlanan kardeşlerin en büyük hayali ise akülü araç sahibi olmaktı. Hayallerini gerçekleştirmek için Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş'ın eşiyle iletişime geçen kardeşler, Başkan Ulutaş'tan destek istedi.

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Başkan Ulutaş, kardeşlerin çağrısına kayıtsız kalmayarak kısa sürede akülü araçların temin edilmesini sağladı.

Büyük sevinç yaşayan Mukaddes ve Neslihan Demirkol, araçları teslim eden Başkan Ulutaş ve eşine teşekkür etti.

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Çocuklarının küçük yaşlardan bu yana hastalıkla mücadele ettiklerini belirten anne Sultan Demirkol, "Yıllardır dışarıya çıkmakta çok zorlanıyorlardı. Onları zaman zaman sırtıma alarak dışarı çıkarıyordum. En büyük hayalleri bir akülü araca sahip olmaktı. Bu hayali gerçekleştiren Başkanımıza minnettarız" dedi.