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        Haberler Dünya Malavi Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Malavi Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Malavi nerede, hangi kıtada yer alır?

        İsmi yerel dile ait bir kelime olan ve ateş anlamına gelen Marawi sözcüğünden gelen Malavi; 1964 yılında bağımsızlığını kazanmış; bağımsızlığını kazandığı bu tarihe kadar ise İngiltere'nin kontrolü altında kalmıştır. Tropikal iklimin tam tersi bir iklimin hüküm sürdüğü Malavi'nin özellikle Nkhata Körfezi kıyıları tropikal ormanlar ile kaplıdır. Yeraltı kaynakları açısından oldukça fakir olan, orta seviyede verimli arazilere sahip olan Malavi hangi kıtada yer almaktadır? Malavi başkenti neresidir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 15:19
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        Malavi nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Oldukça genç bir nüfusa sahip olan Malavi’de halkın büyük bir çoğunluğu geçimini tarımsal faaliyetten sağlamaktadır. Tamamına yakının Bantu halklarına bağlı olan alt gruplardan oluşan Malavi nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Malavi bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

        Malavi Nerede?

        Malavi hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Kıtanın güneydoğusunda yer alan bir ülke olan Malavi; kuzeyde Tanzanya, güneyde ve doğuda Mozambik, batıda ise Zambiya ile çevrelenmiş durumdadır.

        Dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden biri olarak değerlendirilen Malavi; 16. yüzyıl ile beraber Portekizli sömürgecilerin hedefi haline gelmiş ve bu bölgedeki insanlar köleleştirilme üzere Güney Amerika coğrafyasına götürülmüşlerdir. Bölgeye gönderilen Hristiyan misyonerler aracılığı ile blge halkının Hristiyanlık dinini benimsemesi ise 1800’lü yılların başlarına denk gelmiştir 19. yüzyılın sonunda Malavi egemenliği, iki sömürgeci güç olan Portekiz ve İngiltere’yi karşı karşıya getirmiş ve bu tarihten sonra İngiltere’nin hakimiyeti altına girmiştir. Malavi’nin bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıktığı tarih ise 1964’tür. İlk olarak 1953 senesinde Rodezya ile birlikte bir federasyona dönüşen bu ülke 1964 yılında ise tamamen bağımsız olmuştur.

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        Malavi Başkenti

        Güneydoğu Afrika’da yer alan bir ülke olan Malavi’nin başkenti Lilongwe’dir. Ülkenin hem başkenti hem de en büyük şehri olan Lilongwe, ilk olarak bir küçük köy olarak kurulmuş ve bu küçük yerleşim yeri 20. yüzyıl itibari ile İngiltere’nin kolonisi olmuştur. Malavi topraklarının tam orasında, Zambiya ve Mozambik sınırına çok yakın bir konumda bulunan bu başkentin ekonomisi, diğer birçok Afrika devletine göre oldukça gelişmiştir.

        Malavi Nüfusu

        2023 yılı için yapılan nüfus projeksiyonlarına göre Malavi’nin nüfusu 20 milyon 952 bin kişiden meydana gelmektedir. Büyük bir çoğunluğu Bantu halklarına bağlı olan 13 farklı etnik gruptan meydana gelen Malavi nüfusu içindeki en büyük etnik unsur ise %53’lük oranla Maravilerdir. Birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi oldukça genç bir nüfusa sahip olan Malavi’de, yaşlı nüfusun toplam nüfusa olan oranı ise %2,5 mertebesindedir.

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        İngilizce be Chewa dili olmak üzere iki farklı resmi dile sahip olan Malavi’de nüfusun yapısından dolayı çoğunlukla Bantu dilleri konuşulmaktadır. Dini inanç huşundan ise ülke nüfusunun yaklaşık %87’sinin Hristiyanlık inancına mensup olduğu görülmektedir.

        Malavi Para Birimi

        Malavi’de kullanılan resmi para biriminin adı Malavi kvaçasıdır. İlk olarka 1971 yılında basılarak dolaşıma sokulan bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise MWK’dir.

        Malavi Bayrağının Anlamı

        1964 yılında kabul edildikten sonra 2012 yılında yapılan değişiklikler ile son halini alan Malavi bayrağı; siyah, kırmızı ve yeşilden oluşturulmuş üç eşit yatay şerit ile siyah şerit üzerinde yer alan kırmızı bir güneşten meydana gelmektedir. Bayrağın en üstüne yer alan siyah renk, Afrikalıları, kırmızı renk ülkenin bağımsızlık mücadelesi, yeşil renk ise Malavi’nin doğasını sembolize eder. Siyah şerit üzerinde yer alan kırmızı güneş işe özgür Afrika umudunu temsil etmektedir.

        Malavi Şehirleri

        İdari açıdan 3 bölgeye ayrılan Malavi’de toplam 33 şehir yer alır ve bu şehirler arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

        • Lilongwe
        • Blantyre
        • Mzuzu
        • Zomba
        • Kasungu

        Malavi Türkiye Saat Farkı

        Malavi ile Türkiye arasında 1 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye’de kullanılan yerel saat Malavi’den 1 saat daha ileridedir.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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