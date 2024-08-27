"Malazgirt'te kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahneye kuvvet komutanlarının da davet edildiği ancak kuvvet komutanlarının davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadıkları iddia edildi.

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