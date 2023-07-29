Malefiz filmi konusu nedir? Malefiz oyuncuları kimler?
Malefiz filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin senaryosunu Linda Woolverton kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Robert Stromberg oturmaktadır. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, "Malefiz filmi konusu nedir? Malefiz oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Malefiz filminin konusu ve oyuncuları...
2014 yılında vizyona giren Malefiz filmi sinema perdesinin ardından televizyon izleyecisi karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie'nin başrolünü üstlendiği Malefiz filmi 29 Temmuz Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak. Peki, "Malefiz filmi konusu nedir? Malefiz oyuncuları kimler?" İşte Malefiz filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
MALEFİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Klasik Uyuyan Güzel masalına hiç kötünün tarafından bakmayı denediniz mi? Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar… Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur...
MALEFİZ OYUNCULARI KİM?
Angelina Jolie
Elle Fanning
Vivienne Jolie-Pitt
Sam Riley
Juno Temple
Lesley Manville
Imelda Staunton
Sharlto Copley
Brenton Thwaites
Ella Purnell
Steven Cree
Isobelle Molloy
Hannah New
Michael Higgins
Jackson Bews
Eleanor Worthington Cox
Kenneth Cranham
Sarah Flind
Pax Thien Jolie-Pitt
Terri Douglas
Jo Osmond
Leo Suter
John MacMillan
Marama Corlett
Angus Wright
Oliver Maltman
Matt Hookings
Edd Osmond
Harry Attwell
Richard Summers-Calvert
Liam McKenna
Tim Treloar
Stephan Chase
Jamie Maclachlan
Daniel Westwood
Peter G. Reed
Gary Cargill
Mark Caven
Guy Potter
Chris Leaney
Matthew John Morley
James Hicks
Adam Bond
Peter Baykov
Lana Del Rey
Janet McTeer
Hermione Corfield
India Eisley
Peter Capaldi
Miranda Richardson
MALEFİZ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Fantastik türünde çekilen Malefiz filmi, 2014 yapımı ABD filmidir.