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        Haberler Televizyon Malefiz filminin konusu ne? Malefiz oyuncuları kimler?

        Malefiz filmi konusu nedir? Malefiz oyuncuları kimler?

        Malefiz filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin senaryosunu Linda Woolverton kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Robert Stromberg oturmaktadır. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, "Malefiz filmi konusu nedir? Malefiz oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Malefiz filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 19:03
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        Malefiz filmi konusu ve oyuncuları
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        2014 yılında vizyona giren Malefiz filmi sinema perdesinin ardından televizyon izleyecisi karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie'nin başrolünü üstlendiği Malefiz filmi 29 Temmuz Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak. Peki, "Malefiz filmi konusu nedir? Malefiz oyuncuları kimler?" İşte Malefiz filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        MALEFİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Klasik Uyuyan Güzel masalına hiç kötünün tarafından bakmayı denediniz mi? Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar… Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur...

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        MALEFİZ OYUNCULARI KİM?

        Angelina Jolie

        Elle Fanning

        Vivienne Jolie-Pitt

        Sam Riley

        Juno Temple

        Lesley Manville

        Imelda Staunton

        Sharlto Copley

        Brenton Thwaites

        Ella Purnell

        Steven Cree

        Isobelle Molloy

        Hannah New

        Michael Higgins

        Jackson Bews

        Eleanor Worthington Cox

        Kenneth Cranham

        Sarah Flind

        Pax Thien Jolie-Pitt

        Terri Douglas

        Jo Osmond

        Leo Suter

        John MacMillan

        Marama Corlett

        Angus Wright

        Oliver Maltman

        Matt Hookings

        Edd Osmond

        Harry Attwell

        Richard Summers-Calvert

        Liam McKenna

        Tim Treloar

        Stephan Chase

        Jamie Maclachlan

        Daniel Westwood

        Peter G. Reed

        Gary Cargill

        Mark Caven

        Guy Potter

        Chris Leaney

        Matthew John Morley

        James Hicks

        Adam Bond

        Peter Baykov

        Lana Del Rey

        Janet McTeer

        Hermione Corfield

        India Eisley

        Peter Capaldi

        Miranda Richardson

        MALEFİZ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Fantastik türünde çekilen Malefiz filmi, 2014 yapımı ABD filmidir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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