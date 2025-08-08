Malefiz (Maleficent) konusu ne, ne zaman çekildi?
Malefiz (Maleficent) bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Fantastik sinemanın unutulmaz yapımlarından Malefiz (Maleficent), klasik Uyuyan Güzel masalını bambaşka bir pencereden izleyiciyle buluşturdu. Angelina Jolie'nin hayat verdiği Malefiz karakteri, güç, ihanet ve sevgi arasındaki karmaşık çizgide şekilleniyor. Film, kötü olarak bilinen bu peri figürünün aslında nasıl bir geçmişe sahip olduğunu gözler önüne seriyor. İşte detaylar...
2014 yılında vizyona giren Malefiz (Maleficent), masal severleri alışılmışın dışında bir uyarlamayla karşılıyor. Robert Stromberg’in yönetmenliğini yaptığı film, güçlü peri Malefiz’in dramatik hikâyesini merkezine alıyor. Peki, Malefiz (Maleficent) konusu ne, ne zaman çekildi? İşte Malefiz filmi oyuncuları ve karakterleri...
MALEFİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır. Ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar...
Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur. Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur.
MALEFİZ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?
Angelina Jolie - Maleficent
Ella Purnell ve Isobelle Molloy - genç Maleficent
Elle Fanning - Prenses Aurora
Vivienne Jolie-Pitt ve Eleanor Worthington Cox- genç Prenses Aurora
Janet McTeer - yaşlı Aurora (filmin anlatıcısı)
Sharlto Copley - Kral Stefan
Michael Higgins - genç Stefan
Sam Riley - Diaval
Imelda Staunton - Knotgrass
Juno Temple - Thistlewit
Lesley Manville - Flittle
Brenton Thwaites - Phillip
Kenneth Cranham - Kral Henry
Hannah New - Leila