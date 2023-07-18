Malezya nerede, hangi kıtada yer alır? Malezya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri nedir? 1957 tarihinde bağımsızlığını kazanan Malezya; günümüzde anayasaya dayanan bir parlamenter monarşi ile yönetilmektedir. Sahip olduğu toprakları doğuda ve batıda olmak üzere iki kara parçası arasına dağılmış olan Malezya, tropikal iklim kuşağı içinde yer aldığından, her mevsim bol miktarda yağış almaktadır. Bu bol yağış nedeniyle topraklarının neredeyse %70'inin ormanlarla kaplı olduğu Malezya hangi kıtada yer almaktadır? Malezya başkenti neresidir?

Çok sayıda etnik gruptan meydana gelen, çoğunluğu ise Malayların oluşturduğu Malezya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. İlk olarak, 1950 yılında kabul edilerek kullanılmaya başlanan Malezya bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar...

Malezya Nerede?

Malezya hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Asya kıtası olacaktır. Güneydoğu Asya’da yer alan ve toprakları doğuda ve batıda olmak üzere iki farklı kara parçası üzerinde yer alan Malezya; kuzeyde Tayland, güneyde Çin Denizi, Endonezya ve Brunei, batıda Hint Okyanusu, doğuda ise Celebes Denizi ile çevrelenmiştir.

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Coğrafi Keşifler ile birlikte önce Portekizlilerin ardından ise Hollandalıların egemen olduğu Malezya; bağımsız olduğu tarihe kadar birçok devletle mücadele içinde olmuştur. 18. yüzyıldan itibaren ise tamamen İngiltere’nin kontrolü altına giren Malezya, 2. Dünya Savaşı esnasında ise Japonya tarafından işgale uğramıştır. Japonya’nın geri çekilmesinin ardından kurulan Malezya Federasyonu, 1956 yılında İngiliz Milletler Topluluğu içinde kalma şartını yerine getirerek 31 Ağustos 1957 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Günümüzde federal bir yapıya sahip olan ve anayasal monarşinin temelinde olduğu bir parlamenter demokrasi ile yönetilen Malezya, 13 ayrı eyaletten meydana gelmektedir.

Malezya Başkenti

Güneydoğu Asya’da yer alan Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dur. Başkent olmasının yanında ülkenin en kalabalık şehri unvanını da elinde bulunduran Kuala Lumpur, günümüzde Güneydoğu Asya’nın en hızlı büyüyen ve gelişen metropolleri arasında yer almaktadır. Federal bir sistemle yönetilen ve Malezya’nın hem finans hem de kültür merkezi olan bu başkent, ağırladığı turist sayısıyla da ülkenin en önemli cazibe merkezidir.

Malezya Nüfusu

2023 verilerine göre Malezya’nın toplam nüfusu 34 milyon 300 bin kişiden meydana gelmektedir. Bünyesinde birçok farklı etnik unsuru ve ırkı da barındıran Malezya’da, nüfusun yaklaşık %55’ini Malaylar oluşturmaktadır. Malaylardan sonra %35 ile Çinliler ve %10’luk nüfus oranı ile Hintliler de ülkenin asli unsurları arasında yer almaktadır. Halkın yaklaşık %60’ının kırsal alanlarda, geri kalan %40’ının ise şehirlerde yaşamakta olduğu Malezya’da halkın büyük bir çoğunluğu ise İslamiyet inancına mensuptur.

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Malezya Para Birimi

Malezya’da kullanılan resmi para biriminin adı ringgittir. 1963 yılında alınan bir kararla, devletin resmi para birimi olan ringgit, Malezya Merkez Bankası tarafından basılmakta ve dolaşıma verilmektedir.

Malezya Bayrağının Anlamı

İlk olarak Malezya’nın bağımsızlığı kazanmasının ardından 195o tarihinde kabul edilen, 1963 senesinde üzerinde yapılan değişiklikler ile de günümüzdeki halini alan Malezya bayrağı; kırmızı beyaz renklerden oluşturmuş 14 yatay şeritten ve sol üst köşede mavi zemin üzerinde yer alan bir hilal ile 14 köşeli bir yıldızdan meydana gelmektedir. Malezya bayrağı üzerinde yer alan 14 şerit ile 14 köşeli yıldız, ülkede yer alan 14 farklı bölgeyi; bayrağın sol üst köşesinde yer alan hilal ile yıldız ise İslamiyet’i sembolize etmektedir.

Malezya Şehirleri

13 eyalet ve 3 ayrı federal bölgeden meydana gelen Malezya’da toplam 133 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Kuala Lumpur

George Town

Sibu

İpoh

Malezya Türkiye Saat Farkı

Malezya ile Türkiye arasında 5 saatlik bir yerel saat farkı bulunmaktadır ve Malezya Türkiye’den 5 saat ileridedir.

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