        Haberler Dünya Maliki: Adaylığımı geri çekmeyeceğim | Dış Haberler

        Nuri el-Maliki: Adaylığımı geri çekmeyeceğim

        Irak'ta başbakanlığa aday olarak gösterilen Nuri el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisine rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini yineledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 23:53
        Maliki: Adaylığımı geri çekmeyeceğim

        Irak'ın eski Başbakanı Nuri el-Maliki, ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisine rağmen başbakanlık adaylığından çekilmeyeceğini yineledi.

        Maliki, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin karşı çıkmasına ve Bağdat'a yaptırım uygulama tehdidinde bulunmasına rağmen yeniden başbakanlık için adaylığını geri çekmeyeceğini söyledi.

        Çoğunluğu İran'a yakın Şii partilerden oluşan Koordinasyon Çerçevesi tarafından aday gösterilen Maliki, silahlı grupların elindeki silahların yalnızca Irak devleti kontrolünde olması gerektiğini belirterek, ülkedeki yabancı büyükelçiliklerin güvenliğinin korunacağını ifade etti.

        Öte yandan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Trump yönetiminin tutumunun net olduğu ve Maliki'nin başbakan seçilmesinin ABD-Irak ilişkilerinin gözden geçirilmesine yol açabileceği belirtildi.

        Irak’ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından Koordinasyon Çerçevesi, Mecliste en büyük grup olarak Maliki'yi başbakan adayı göstermişti.

        Ancak ABD Başkanı Trump, bu adaylığa tepki göstererek Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini belirtmişti.

        ABD'nin tepkisinin ardından Şii siyasi partiler arasında yeni isim arayışlarının başladığı öne sürülse de Maliki adaylıkta ısrarcı olduğunu belirten açıklamalarda bulunmuştu.

        Maliki, Irak'ta 2006-2014 yıllarında iki dönem üst üste başbakanlık yapmıştı.

        Okul müdürlerine saldırı kamerada!

        (İHA) Bitlis'in Ahlat ilçesinde aynı bahçeyi paylaşan iki okulun müdürlerine yönelik saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin okul müdürlerine yumruk attığı ve tekme savurduğu görüldü

