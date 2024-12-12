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        Haberler Bilgi Spor MALMÖ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Malmö - Galatasaray maçı canlı izle (GS maçı şifresiz izle)

        Malmö - Galatasaray maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Malmö - Galatasaray maçı şifresiz izleme

        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Malmö ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibin elini zayıflatıyor. Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi Malmö'ye karşı forma giyemeyecek. Abdülkerim Bardakcı'nın durumu belirsizken UEFA listesine adı yazılmayan Roland Sallai de görev yapamayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ''Malmö - Galatasaray maçı canlı izle'', ''GS Avrupa maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Malmö - Galatasaray maçı canlı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 12:43 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:26
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılı ekipte kritik eksikler bulunuyor. 6 oyuncu sakatlıkları nedeniyle İsveç’e götürülmedi. Roland Sallai ise UEFA listesinde yer almadığı için görev yapamayacak. Galatasaray, Malmö’yü mağlup etmesi durumunda bitime 2 maç kala ilk 8 yolunda çok büyük avantaj elde edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Malmö - Galatasaray maçı canlı izle araştırmalarına başladı. GS Avrupa maçı şifresiz izle ekranı TRT 1 olarak belirlendi. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Malmö - Galatasaray maçı canlı izle…

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        MALMÖ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.

        Malmö - Galatasaray maçı, 12 Aralık Perşembe bugün TSİ 20.45'te başlayacak.

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        MALMÖ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, TRT ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek.

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        MALMÖ - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LER

        GALATASARAY: Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens, Yunus Akgün, Michy Batshuayi

        MALMÖ: Friedrich (Persson), Larsen, Rosler, Zatterström, Busanello, Pena, Johnsen, Rosengren, Christiansen, Bolin, Botheim (Thelin)

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        MALMÖ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla GS Avrupa maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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        TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

        TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

        Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

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        UYDU: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı 30000

        FEC: ¾

        Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

        Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

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