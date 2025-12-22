Habertürk
        Maltepe'de özel hastanenin valeleri müşterinin otomobiliyle drift attı

        Maltepe'de özel bir hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait otomobille drift attı. Valelerden biri araçla drift atarken, diğeri yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 22:32 Güncelleme: 22.12.2025 - 22:32
        Maltepe'deki olay, gündüz saatlerinde Cevizli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi.

        İddiaya göre, hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait bir otomobille otopark içinde tehlikeli manevralar yaptı.

        Valelerden biri araçla drift atarken, diğeri yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

