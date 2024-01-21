Maltepe'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Maltepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil, D-100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki Haluk Ş, Hakan Y, Samet Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.