Manavgat'ta firari hükümlü çatıda yakalandı
Antalya Manavgat'ta hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, saklandığı evin çatısında gözaltına alındı
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 07:02
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 farklı suçtan aranan B.Ç'nin Aşağı Hisar Mahallesi'nde bir adreste olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
AA'nın haberine göre, polis ekiplerinin geldiğini fark eden B.Ç, balkondan yandaki binanın çatısına geçerek kaçmaya çalıştı.
Ekiplerin takibi sonucu çatıda yakalanan, hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.Ç, işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.
