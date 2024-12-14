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        Haberler Bilgi Spor Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Premier Lig maçları

        Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Manchester derbisi için heyecan sürüyor. Premier Lig'de son şampiyon Manchester Cıty, ezeli rakibi Manchester United'ı konuk ediyor. Etihad Stadı'nda oynanacak maç öncesinde futbolseverler, karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Manchester Cıty- Manchester United maçı ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:53
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        Premier Lig'in 16'ncı haftasında Manchester City evinde Manchester United'ı ağırlıyor. Zirve yarışında Liverpool'un 8 puan gerisinde kalan Manchester City, Manchester United engelini aşarak üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Manchester United ise zorlu deplasmanda kazanarak Arsenal ve Nottingham Forest mağlübiyetini unutturmak istiyor. Peki, Manchester City- Manchester United maçı ne zaman?

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        MANCHESTER CİTY- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Manchester City- Manchester United maçı 15 Aralık Pazar günü 19.30'da oynanacak.

        Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan Manchester derbisi beİN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        Manchester United ile Manchester Cıty tüm yarışmalarda 193 maç oynadı. Kırmızı- şeytanlar 79 kez kazanırken, Manchester City 60 defa üstünlük sağladı. Kalan 54 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İngiltere'deki en başarılı kulüpler arasında olan bu iki takım toplamda 100 kupa kazandı. 68 kupayı Manchester United müzesine götürürken 32'sini Manchester City kazandı.

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        MANCHESTER CİTY SON DURUM

        Manchester City 16'ncı hafta öncesinde topladığı 27 puanla lider Liverpool’un 8 puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.

        Guardiola'nın öğrencileri ligde oynadığı 15 mücadelede 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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        MANCHESTER UNİTED SON DURUM

        Manchester United haftaya topladığı 19 puanla 13'üncü sırada girdi. Bu sezon oynadığı karşılaşmaların 5'ini kazanan kırmızı şeytanlar 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.

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        MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11

        Ederson, Walker, Dias, Gvardiol, Lewis, İlkay, Grealish, Bernardo Silva, De Bruyne, Doku, Haaland

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        MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11

        Onana, Mazraoui, M. de Light, Martinez, Antonhy, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mount, Garnacho, Höjlund

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