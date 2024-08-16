Alüminyum ve çelikten inşa edilen yat, 16 misafir kapasiteli olup, 34 mürettebat tarafından yönetiliyor. 1.8 milyon avro haftalık kiralama ücretiyle dikkat çeken "Mar" yatında da kimin ya da kimlerin bulunduğu açıklanmadı.



Bodrum'da bir süre demirli kalan yatlar, daha sonra Marmaris koylarına doğru hareket etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin bölgede devriye gezdiği görüldü.