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        Haberler Spor Transfer Manchester City, Omar Marmoush'u kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Manchester City, Omar Marmoush'u kadrosuna kattı

        İngiltere Premier Lig devi Manchester City, ara transferde kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı. Guardiola'nın ekibi, Eintracht Frankfurt'tan Mısırlı forvet Omar Marmoush'u 75 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:00
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        M.City'den 75 milyon Euro'luk transfer!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Alman kulübü Eintracht Frankfurt'tan 25 yaşındaki Mısırlı forvet Omar Marmoush'u transfer ettiğini duyurdu. İngiliz kulübünün Marmoush için Alman ekibine 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "25 yaşındaki Mısırlı forvet, 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu; bu da kulüpte 2029 yazına kadar kalacağı anlamına geliyor." denildi.

        Bundesliga ekibindeki ilk sezonunda (2023-2024) tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada 17 gol atan Marmoush, bu sezonun ilk yarısında ise 26 maçta 20 gol kaydedip 14 asist yaptı.

        Mısırlı forvet, 35 kez de milli formayı giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.

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