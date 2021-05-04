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Manchester City - PSG | CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Manchester City - PSG maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... İngiliz ekibi, ilk maçtaki 2-1'lik avantajını korumayı, Fransızlar ise yıldızlarıyla turun kaderini değiştirmeyi hedefliyor

Manchester City - PSG | CANLI YAYIN! İşte Manchester City maçı ilk 11'leri ve kadroları

Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maçında Manchester City, PSG'yi konuk ediyor.

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, Fernandinho, İlkay Gündoğan, Silva, Foden, Mahrez, De Bruyne
TEKNİK DİREKTÖR: Pep Guardiola

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Herrera, Paredes, Verratti, Di Maria, Neymar, Icardi
TEKNİK DİREKTÖR: Mauricio Pochettino

İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?

Fransa'da oynanan ilk maçta PSG, 15. dakikada Marquinhos ile öne geçti. Ancak City ise 64'te Kevin de Bruyne ve 67'de Mahrez'le 2-1'lik galibiyete ulaştı. Ev sahibinde Gueye, 77'de kırmızı kart gördü.

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