Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maçında Manchester City, PSG'yi konuk ediyor.

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, Fernandinho, İlkay Gündoğan, Silva, Foden, Mahrez, De Bruyne

TEKNİK DİREKTÖR: Pep Guardiola

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Herrera, Paredes, Verratti, Di Maria, Neymar, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Mauricio Pochettino

İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?

Fransa'da oynanan ilk maçta PSG, 15. dakikada Marquinhos ile öne geçti. Ancak City ise 64'te Kevin de Bruyne ve 67'de Mahrez'le 2-1'lik galibiyete ulaştı. Ev sahibinde Gueye, 77'de kırmızı kart gördü.