        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Manchester City, Real Madrid'i devirdi! İşte Devler Ligi'nde günün sonuçları... - Futbol Haberleri

        Manchester City, Real Madrid'i devirdi! İşte Devler Ligi'nde günün sonuçları...

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sona erdi. İngiliz ekibi Manchester City, 1-0 geriye düştüğü maçta İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Juventus ise sahasında Pafos'u 2-0 yendi. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, ikinci golün pasını verdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 01:06 Güncelleme: 11.12.2025 - 01:06
        Manchester City, Real Madrid'i devirdi!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.

        Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

        Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.

        Juventus, sahasında Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 yendi. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, ikinci golün pasını verdi.

        Karabağ ise evinde Ajax'a 4-2 yenildi.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4

        Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3

        Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0

        Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2

        Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0

        Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

        Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3

        Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

        Real Madrid (İspanya)​​​​​​​ - Manchester City (İngiltere): 1-2

