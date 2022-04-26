Manchester City Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Manchester City Real Madrid maçı saat 22:00'de başlayacak...

MAN. CITY REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçına sahne olacak Manchester City Real Madrid maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Aké, Laporte, João Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Sterling, Foden, Jack Grealish



Real Madrid : Courtois - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Mbappé, Benzema, Vinicius.