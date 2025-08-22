Habertürk
        Haberler Spor Transfer Manchester City, Ruben Dias ile sözleşme yeniledi! - Futbol Haberleri

        Manchester City, Ruben Dias ile sözleşme yeniledi!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, 28 yaşındaki savunmacısı Ruben Dias ile yeni sözleşme imzaladı.

        Giriş: 22.08.2025 - 13:23 Güncelleme: 22.08.2025 - 13:23
        Manchester City, Dias ile sözleşme yeniledi!
        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Portekizli stoperi Ruben Dias ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, beş yıl önce takıma katılan ve son dönemdeki başarılarda önemli pay sahibi olan 28 yaşındaki futbolcuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Benfica'dan transfer edilen Dias, tüm kulvarlarda 223 maça çıktığı Manchester City formasıyla 4 Premier Lig, birer kez de Federasyon Kupası, Lig Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

        Portekizli futbolcu, kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "Bugün inanılmaz mutluyum. Manchester City, olmak istediğim yer. Sporun zirvesinde, kupalar için mücadele eden bir kulüp. Kulübün hedefleri benim hedeflerimle mükemmel bir uyum içinde ve bir futbolcu olarak bundan daha iyi bir şey olamaz. Burada kazandığımız kupaları ve oynadığımız futbolu düşündüğümde, başka bir yerde oynamayı hayal edemiyorum." ifadelerini kullandı.

