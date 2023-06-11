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Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Inter'i Rodri'nin golüyle 1-0 mağlup eden Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni yenilgisiz olarak kazandı!

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  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup tamamladı.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 2021'deki başarısını tekrarlayarak finale yenilgisiz geldi.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    Manchester City, grup aşamasından itibaren çıktığı 13 maçın 8'inden galip ayrılırken, 5 karşılaşma berabere sona erdi. Bu maçlarda 32 gol atan Guardiola'nın öğrencileri, kalesinde ise 5 gol gördü.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    UEFA'nın güncel sıralamasında zirvede yer alan Manchester City, G Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund, İspanya'nın Sevilla, Danimarka'nın da Kopenhag takımlarıyla mücadele etti.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    Grup maçlarında Kopenhag ve Borussia Dortmund ile golsüz berabere kalan Manchester City, kalan maçlarını kazanarak gruptan 14 puanla lider çıktı.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    Son 16 turunda Almanya'nın Leipzig takımıyla eşleşen Manchester City, 1-1 berabere biten maçın rövanşında rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    Bu turda bir diğer Almanya temsilcisi Bayern Münih'le karşılaşan City, 3-0 ve 1-1'lik skorlarla güçlü rakibini turnuva dışında bıraktı.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    Yarı finalde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 14 kez kazanma başarısını gösteren Real Madrid ile eşleşen Manchester ekibi, deplasmanda 1-1 berabere biten ilk ayağın rövanşında rakibini 4-0 yenerek finale yükseldi.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    İstanbul'daki finalde Inter'le karşılaşan Manchester City maça tutuk başladı ve bir kötü haber de De Bruyne'den aldı. 
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    Belçikalı oyuncu maçın ilk yarısında sakatlanıp oyundan çıkarken İngiliz ekibine tarihi zaferi getiren golü ise Rodri getirdi.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    GOL YÜKÜNÜ HAALAND ÇEKTİ

    Manchester City'de ilk sezonunu geçiren Norveçli yıldız Erling Haaland, 12 gollük performansıyla takımının skor yüküne büyük katkı verirken, Şampiyonlar Ligi'ne de damga vurdu.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    Son 16 turunda, ilk yarısında "hat-trick" yaptığı Leipzig maçında toplam 5 kez rakip fileleri havalandıran Haaland, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli yıldız, Kylian Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    "Devler Ligi"ndeki 25. maçında 30 gole ulaşarak erişilmesi güç bir istatistiğe daha imza atan Haaland, 34 karşılaşmayla bu alanda rekoru elinde tutan eski Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy'u zirveden indirdi.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    Haaland ayrıca, turnuvada bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Organizasyonda daha önce Ekim 2014'te Shakhtar Donetsk formasıyla Brezilyalı Luiz Adriano, Mart 2012'de de Barcelona formasıyla Lionel Messi, takımları adına 5 gol kaydetmişti.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    Manchester City'de Arjantinli Julian Alvarez, Cezayirli Riyad Mahrez ve Portekizli Bernardo Silva, 3'er golle Haaland'ı takip etti.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    ÜÇÜNCÜ FİNALDE İLK KUPA

    İngiltere Premier Lig'de son 6 sezonda 5 kez şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Avrupa arenasında hedeflediği başarılara ulaşamayan Manchester City, Inter karşısında bu şanssızlığını da kırdı.
  • Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazandı!

    Guardiola yönetimindeki Manchester City, iki yıl önce de "Devler Ligi"nde finale yükselmiş ancak Chelsea'ye 1-0 yenilerek sahadan kupasız ayrılmıştı.

    İngiliz temsilcisi, daha önce 1969-1970 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürmüştü.

     

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