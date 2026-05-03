        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United: 3 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

        Manchester United: 3 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 35. haftasında Manchester United, evinde Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Matheus Cunha, Benjamin Sesko ile Kobbie Mainoo'nun attığı gollerle dev maçtan galibiyetle ayrılan ve ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Manchester United, puanını 64'e yükseltti. 2. yarıda Dominik Szoboszlai ve Cody Gakpo'nun golleriyle 2-0 gerideyken 2-2'lik eşitliği yakalamasına rağmen 77'de Kobbie Mainoo'nun golüne çare bulamayan Liverpool ise 58 puanda kaldı.

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 19:33 Güncelleme:
        Dev maçta zafer M.United'ın!

        İngiltere Premier Ligi'nin 35. haftasında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaştı. Old Trafford'ta oynanan dev maçı kazanan 3-2'lik skorla Manchester United oldu.

        Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 6'da Matheus Cunha, 14'te Benjamin Sesko ve 77. dakikada Kobbie Mainoo attı. Liverpool'un gollerini ise 47'de Dominik Szoboszlai ile 56. dakikada Cody Gakpo kaydetti.

        Bu sonucun ardından üst üste 3. kez kazanan Manchester United, puanını 64'e çıkardı. Üç maçlık galibiyet serisi biten Liverpool ise haftayı 58 puanla tamamladı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Manchester United, Sunderland'e konuk olacak. Liverpool, Chelsea'yi ağırlayacak.

