Manchester United: 3 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 35. haftasında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaştı. Old Trafford'ta oynanan dev maçı kazanan 3-2'lik skorla Manchester United oldu.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 6'da Matheus Cunha, 14'te Benjamin Sesko ve 77. dakikada Kobbie Mainoo attı. Liverpool'un gollerini ise 47'de Dominik Szoboszlai ile 56. dakikada Cody Gakpo kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3. kez kazanan Manchester United, puanını 64'e çıkardı. Üç maçlık galibiyet serisi biten Liverpool ise haftayı 58 puanla tamamladı.

İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Manchester United, Sunderland'e konuk olacak. Liverpool, Chelsea'yi ağırlayacak.