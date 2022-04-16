İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United evinde Norwich City karşı karşıya geldi.

Kırmızı Şeytanlar, 7 ve 32'de Ronaldo'nun golleriyle 2-0'ı bulsa da pes etmeyen Norwich 45+1'de Dowell ve 52'de Pukki ile eşitliği yakaladı.

Ancak 76'da bir kez daha müthiş bir golle çıkan Ronaldo, ligdeki 15. golüne ulaşırken kulüp kariyerinde 50., toplamda 60. kez hat-trick yapmış oldu. Ayrıca attığı frikik golü, Ronaldo'nun kariyerindeki 58. frikik golü olmuş oldu.

Bu sonuçla beraber ligde iki maç aradan sonra galibiyet alan Manchester United puanını 54'e yükseltirken, Norwich City 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United deplasmanda Liverpool ile karşılaşırken Norwich City evinde Newcastle United'ı ağırlayacak.