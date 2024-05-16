Manchester United evinde Newcastle United yendi!
Premier Lig'in 34. hafta maçında Manchester United evinde Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti
Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında Manchester United evinde Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.
Old Trafford'da oynanan maçta Manchester ekibinin gollerini 31. dakikada Kobbie Mainoo, 57. dakikada Amad Diallo ve 84. dakiakda Rasmus Höjlund kaydetti. Newcastle United'ın gollerini ise 49. dakikada Anthony Gordon ve 90+1'de Lewis Hall kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 57'ye yükseltirken, Newcastle United ise 57 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United deplasmanda Brighton ile mücadele ederken, Newcastle United deplasmanda Brentford'a konuk olacak.