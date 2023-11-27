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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Manchester United'ın kamp kadrosunda 7 futbolcu yok - Futbol Haberleri

        Manchester United'ın kamp kadrosunda 7 futbolcu yok

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak İngiliz ekibi Manchester United, kamp kadrosunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 21:36 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:36
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        Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Marcus Rashford'un kırmızı kart cezası, Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'nun ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığı kaydedildi.

        A Grubu'nda 5. hafta maçları öncesi Bayern Münih 12 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kopenhag ve Galatasaray'ın 4'er, son sıradaki Manchester United'ın 3 puanı bulunuyor.

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