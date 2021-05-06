UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu! Manchester United ve Villareal, 49. Avrupa Ligi şampiyonu olmak için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki şimdiden merakla beklenen Manchester United Villareal maçı ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

2021 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2020-21 UEFA Avrupa Ligi kazananını belirlemek amacıyla 26 Mayıs 2021 tarihinde Polonya'nın Gdańsk şehrindeki PGE Arena Gdańsk oynanacak organizasyonun 49. finalidir.



Avrupa Ligi ismiyle ise oynanan 12. final maçıdır.