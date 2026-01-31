Manifest günah mı? Diyanet’e göre manifest caiz mi?

Manifest nedir ve neden tartışmalıdır? Manifest, temel olarak kişinin istediği şeyleri zihninde sürekli canlandırarak, olumlu düşünceyle bunları hayatına çekebileceği inancına dayanır. Bu anlayışta, düşüncenin tek başına bir güç olduğu ve evrenin bu düşünceye karşılık verdiği iddia edilir. Diyanet’e göre bu yaklaşım, gaybı ve sonucu belirleme yetkisini Allah’tan alıp başka unsurlara yükleme riskini taşır. Bu nedenle manifest, basit bir motivasyon tekniği olmaktan çıkıp inanç boyutuna taşındığında dinî açıdan sorunlu hâle gelir.

Diyanet’e göre manifest neden caiz görülmez? İslam inancında her şeyin yaratıcısı ve takdir edicisi Allah’tır. Bir şeyin gerçekleşmesi, yalnızca insanın düşünmesine veya istemesine değil, Allah’ın dilemesine bağlıdır. Manifest anlayışında ise çoğu zaman “istersen olur”, “evren sana karşılık verir” gibi ifadeler kullanılır. Diyanet’e göre bu yaklaşım, kader ve tevekkül inancını zedelemekte, insanı farkında olmadan yanlış bir inanç sistemine sürüklemektedir. Bu yönüyle manifest, dinen caiz görülmemektedir.

Manifest ile dua arasındaki fark nedir? Manifest savunucuları, bu uygulamayı dua ile benzer göstermeye çalışsa da Diyanet’e göre dua ile manifest arasında temel farklar bulunmaktadır. Dua, kulun aczini kabul ederek Allah’tan istemesidir. Duada sonuç, tamamen Allah’ın iradesine bırakılır. Manifestte ise çoğu zaman sonucun, kişinin zihinsel gücüyle zorunlu olarak gerçekleşeceği iddia edilir. Bu anlayış, duadaki teslimiyet ve kulluk bilinciyle örtüşmez. “Sadece olumlu düşünmek” manifest sayılır mı? Diyanet, olumlu düşünmeyi ve umutlu olmayı dinen sakıncalı görmez. Aksine İslam, insanın ümitsizliğe kapılmamasını öğütler. Ancak olumlu düşünmenin, olayları tek başına belirleyen ilahi bir güç gibi görülmesi sakıncalıdır. Eğer kişi olumlu düşünmeyi, çalışmaya teşvik eden bir motivasyon aracı olarak görüyorsa bu dinen sorun teşkil etmez. Fakat “düşünürsem olur” inancı benimsenirse, bu anlayış manifest inancı kapsamına girer ve caiz görülmez. Manifest şirk midir? Diyanet’e göre manifest her durumda doğrudan şirk olarak nitelendirilmese de, kişiyi şirke götürebilecek ciddi bir risk taşır. Evrene, enerjiye veya insan zihnine mutlak güç atfetmek; Allah’ın yaratma ve takdir etme sıfatlarını başka unsurlara vermek anlamına gelir. Bu da İslam inancıyla bağdaşmaz. Bu nedenle manifest uygulamalarından uzak durulması gerektiği vurgulanır.