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        Haberler Ekonomi Emlak Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza - Emlak Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan manipülatif ilanlara 54,5 milyon TL ceza

        Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada Emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54.500.000 TL ceza kesildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 09:08 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:10
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        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
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        Ticaret Bakanlığı yayınladığı açıklamada piyasada denge unsurunu bozabilecek eylem ve fiiller ile ilgili inceleme ve denetimlerin detaylı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak bu doğrultuda özellikle emlak sektöründeki manipülasyonun önlenmesi için cezai işlemler uyguladığını açıkladı.

        Bakanlık tarafından yayınlanan yazılı açıklamada manipülasyon amaçlı ilan paylaşan kişilere ceza uygulandığı belirtilerek, "Bakanlık olarak spekülatif fiiller ile fahiş fiyata sebebiyet veren ilanlar, yanıltıcı reklamlar titizlikle incelenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        "EMLAK İLANLARI İNCELEME ALTINDA"

        Yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, ilan platformlarında verilen satılık emlak ilanları inceleme altına alınmıştır. 1 Eylül tarihinden bu yana verilen satılık emlak ilanlarında ilanın yayımda olduğu dönemde ilan fiyatında yüzde 100 ve üzeri artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketicileri mağdur eden 545 kişiye Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki “taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari faaliyetlerde bulunamaz” hükmüne aykırı faaliyetleri nedeniyle kişi başına 100.000 TL olmak üzere toplam 54.500.000 TL para cezası verilmesine karar verilmiştir.

        Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı mağdur edebilecek her türlü ihtimal bakanlığımızca değerlendirilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmaktadır. Bakanlık olarak hem vatandaşlarımızın spekülatif fiyat artışlarından etkilenmesinin önüne geçmek hem de piyasada adaletli ve rekabetçi bir ortam tesis etmek adına elimizdeki bütün argümanların sektör ve konu bazlı kullanılmasına devam edilecektir" sözlerine yer verildi.

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