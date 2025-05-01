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        Haberler Spor Basketbol Manisa Basket Divissa-Galatasaray maçının programında değişiklik - Basketbol Haberleri

        Manisa Basket Divissa-Galatasaray maçının programında değişiklik

        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 28. haftasında yarın yapılacak Manisa Basket Divissa-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı salon ve başlayacağı saat değişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 23:31 Güncelleme: 01.05.2025 - 23:31
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        Manisa Basket-Galatasaray maçında değişiklik!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 28. haftasında yarın oynanacak olan Manisa Basket Divissa-Galatasaray maçının salonu ve saati değişti.

        Manisa Basket Divissa'dan yapılan açıklamaya göre, Muradiye Spor Salonu'ndaki teknik arıza nedeniyle müsabakanın yapılacağı yerde ve başlama zamanında değişikliğe gidildi.

        Açıklamada, "2 Mayıs Cuma günü 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanması planlanan Manisa Basket Divissa-Galatasaray maçının, Muradiye Spor Salonu'nda oluşan teknik arıza sebebiyle 2 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de MOSTEM Spor Salonu'nda oynanması kararlaştırılmıştır." denildi.

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