Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Manisa Büyükşehir Belediyespor: 76 Porto: 66 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: 76 Porto: 66 | MAÇ SONUCU

        FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu son maçında Portekiz ekibi Porto'yu 75-66 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, grubunu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 23:33 Güncelleme: 22.11.2023 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa BB lider turladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Her iki takımın karşılık sayılarıyla başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasına Manisa Büyükşehir Belediyespor 9-8 önde girdi. Kalan dakikalarda Anderson ve Cruz'un etkili oyunuyla farkı açan yeşil-beyazlılar, periyodu 26-12 üstün tamamladı.

        İkinci periyoda hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçın 15. dakikasında Dorukhan Engindeniz ve Luther'in sayıları ile farkı 20 sayıya çıkardı: 38-18. Kalan bölümde hücumlarından yararlanamayan rakibine karşı etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 48-25 önde gitti.

        Üçüncü periyoda istekli başlayan Porto, Barber ve Melvin ile bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalıştı. Rakibine Duval ve Anderson ile cevap veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, periyodu 59-44 önde bitirdi.

        REKLAM

        Maçın son 5 dakikasına 69-46 önde giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 75-66 galip ayrıldı.

        Yeşil beyazlı ekip, bu sonuçla ikinci tura yükseldi.

        Salon: Muradiye

        Hakemler:Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Valerio Grigıoni (İtalya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Duval 10, Cruz 16, Ayberk Olmaz 2, Anderson 14, Terry 8, Ege Arar 2 Dorukhan Engindeniz 8, Luther 12, Berkay Sinirlioğlu 3, Mustafa Baki Görür

        Porto: Melvin 15, Harrison 10, Queiroz 10, Barber 23, Omlid, Kloof 4, de Sa, Gomes 2, Guerreiro 2

        1. Periyot: 26-12

        Devre: 48-25

        3. Periyot: 59-44

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrailli esirler sabah 10'da serbest bırakılacak
        İsrailli esirler sabah 10'da serbest bırakılacak
        ABD-Kanada sınırında patlama!
        ABD-Kanada sınırında patlama!
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Aile ve Gençlik Fonu teklifi Meclis'ten geçti
        Aile ve Gençlik Fonu teklifi Meclis'ten geçti
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"