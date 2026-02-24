Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da 20 yaşındaki işçinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin 2 kişiye gözaltı | Son dakika haberleri

        Manisa'da 20 yaşındaki işçinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin 2 kişiye gözaltı

        Manisa'da işyerinin çatısında kaynak yaptığı sırada yüksek gerilim hattına kapılan 20 yaşındaki İbrahim Taşdelen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında işveren ile işyeri sahibi gözaltına alındı. İş güvenliği ihmali olup olmadığı araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Elektrik akımına kapılıp öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işyerinin çatısında kaynak yaptığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybeden genç işçinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında işveren ve işyeri sahibi jandarma tarafından gözaltına alındı.

        KAYNAK SIRASINDA AKIMA KAPILDI

        İHA'daki habere göre olay; Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demir işi yapan İ.Ç. (58)'ye ait işte çalışan İbrahim Taşdelen (20), kaynak yaptığı esnada yüksek gerilim hattına kapıldı.

        AĞIR YARALANDI

        Ağır yaralanan genç işçi için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Taşdelen kurtarılamadı.

        İŞVEREN VE İŞYERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Taşdelen'in işvereni İ.Ç. (58) ile kazanın meydana geldiği işyerinin sahibi İ.S. (51) gözaltına alındı.

        İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

        Yetkililer, olayın iş güvenliği ihmali olup olmadığının detaylı şekilde araştırıldığını bildirirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

        Hayatını kaybeden İbrahim Taşdelen'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Hacıaliler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hacıaliler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

