Manisa'da 20 yaşındaki işçinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin 2 kişiye gözaltı
Manisa'da işyerinin çatısında kaynak yaptığı sırada yüksek gerilim hattına kapılan 20 yaşındaki İbrahim Taşdelen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında işveren ile işyeri sahibi gözaltına alındı. İş güvenliği ihmali olup olmadığı araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işyerinin çatısında kaynak yaptığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybeden genç işçinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında işveren ve işyeri sahibi jandarma tarafından gözaltına alındı.
KAYNAK SIRASINDA AKIMA KAPILDI
İHA'daki habere göre olay; Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demir işi yapan İ.Ç. (58)'ye ait işte çalışan İbrahim Taşdelen (20), kaynak yaptığı esnada yüksek gerilim hattına kapıldı.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan genç işçi için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Taşdelen kurtarılamadı.
İŞVEREN VE İŞYERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Taşdelen'in işvereni İ.Ç. (58) ile kazanın meydana geldiği işyerinin sahibi İ.S. (51) gözaltına alındı.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR
Yetkililer, olayın iş güvenliği ihmali olup olmadığının detaylı şekilde araştırıldığını bildirirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Hayatını kaybeden İbrahim Taşdelen'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Hacıaliler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hacıaliler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.