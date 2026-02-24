Manisa'da 20 yaşındaki işçinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin 2 kişiye gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işyerinin çatısında kaynak yaptığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybeden genç işçinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında işveren ve işyeri sahibi jandarma tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK SIRASINDA AKIMA KAPILDI

İHA'daki habere göre olay; Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demir işi yapan İ.Ç. (58)'ye ait işte çalışan İbrahim Taşdelen (20), kaynak yaptığı esnada yüksek gerilim hattına kapıldı.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan genç işçi için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Taşdelen kurtarılamadı.

İŞVEREN VE İŞYERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Taşdelen'in işvereni İ.Ç. (58) ile kazanın meydana geldiği işyerinin sahibi İ.S. (51) gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, olayın iş güvenliği ihmali olup olmadığının detaylı şekilde araştırıldığını bildirirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.