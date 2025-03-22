Manisa'da 34 baraj, 13 gölet yapıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Manisa'nın üzüm ve zeytiniyle ünlü olduğunu, Türkiye'nin önemli tarım merkezleri arasında bulunduğunu belirtti.

Manisa'ya son 22 yılda 35 milyar 492 milyon liralık yatırım yaptıklarını aktaran Balta, "DSİ, son 22 yılda Manisa'da 34 baraj, 13 gölet ve 16 yeraltı depolama sistemi inşa etti. Bu 63 tesisle ildeki depolama hacmini 1 milyar 824 milyon metreküpe taşıdık. Manisa'da geçen yıldan bu yana inşa ettiğimiz 72 sulama tesisiyle 236 bin 450 dekar araziyi modern sulamayla tanıştırdık" dedi.

DSİ Genel Müdürü Balta, 78 yerde dere ıslah ve taşkın koruma çalışması yaptıklarını, 103 yerleşim yeri ve 140 bin 650 dekar araziyi taşkınlardan koruduklarını kaydetti.