        Manisa'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

        Manisa'nın Salihli ilçesinde masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 18:29 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:29
        Manisa'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

        Operasyonda, "fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama" suçlamasıyla M.B. (33) ve R.N. (31) gözaltına alındı.

        Ekipler, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 3 kişi hakkında da işlem başlattı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        Eyülsultan'da kuyumcuya soygun girişimi:1 yaralı

        Eyüpsultan'da 4 saldırgandan 1'i arabada beklerken, 3'ü soygun için kuyumcuya girdi. Kuyumcuyla saldırganlar arasında arbede çıktı. Saldırganların kaçarken açtığı ateşte kuyumcu omzundan yaralandı. 4 şüpheli geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

