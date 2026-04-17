Manisa'da kanalizasyon hattı çalışmasında göçük... Bir işçi hayatını kaybetti!

Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri: Ortaokulda silahlı saldırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz, 1.67 milyar euro'luk imza

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...KAHRAMANMARAŞ'TA ORTAOKULA SALDIRIKahramanmaraş'ta, bir ortaokulda 8. sınıf öğrenci silahlı saldırı düzenledi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer "1 öğretmen, 3 öğrenci olmak üzere 4 vefatımız, 20 de yaralımız var. Saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin babası eski emniyet personeli, 5 silah ve 7 şarjörle 2 sınıfa baskın gerçekleştiriyor" dedi. Saldırganın da öldüğü olayın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'a gitti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldı. Yayın yasağı getirilmiştir" dedi. ERDOĞAN'DAN ŞANLIURFA AÇIKLAMASIDün de Şanlıurfa'da bir liseye saldırı düzenlenmişti, hatırlayacaksınız. Saldırganın öldüğü olayda 16 yaralı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşurken sözlerine Şanlıurfa'daki lise saldırısıyla başladı. "Hadiseyle ilgili soruşturmalar başlatılmış, 1 kişi gözaltına alınmış, 4 yönetici görevden uzaklaştırılmıştır. Saldırı, tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Olayda ihmali ve kusuru olanlardan mutlaka hesap sorulacaktır." dedi. "KİMSE TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYAMAZ"Sözlerine "Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz. Şahsıma dil uzatan katillere tekrar hatırlatıyorum." şeklinde devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşulmasına müsaade edilmemelidir. İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir. Şayet bölgemizde barış olacaksa bu Siyonist rejime rağmen olacak." dedi.İHRAÇ EDİLEN POLİS, GÜLİSTAN'IN SİM KARTINI KULLANMIŞGülistan Doku soruşturması, dünkü operasyonla yeniden gündeme geldi. Gözaltına alınan ihraç polis memuru Gökhan Ertok'un, Doku'nun kaybolduktan 13 gün sonra sim kartını kullandığı ve yaklaşık 3 saat boyunca veri transferi yaptığı soruşturma dosyasına girdi. Dosyada ayrıca, Ertok'un dönemin valisi Tuncay Sonel ile Sonel'in eski koruması olan Şükrü Eroğlu'yla görüşmeleri ve birden fazla para transferinin olduğunun tespit edildiği belirtildi. 1.67 MİLYAR EURO'LUK İMZABu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi kapsamında Dünya Bankası'ndan temin edilen 1,67 milyar Euro'luk finansman için anlaşmaya imza attı. Proje, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek 127 kilometrelik elektrikli ve yüksek kapasiteli demir yolu hattının inşasını kapsıyor. Projenin Orta Koridor ve Irak Kalkınma Yolu gibi uluslararası ticaret güzergahlarını birbirine bağlayarak Türkiye'nin bölgesel lojistik merkezi rolünü pekiştirmesi hedefleniyor.TRUMP: İRAN İLE SAVAŞ BİTMEYE ÇOK YAKINHemen savaş gündemine bakalım... ABD Başkanı Trump, yaptığı son açıklamada, "Sanırım İran ile savaş bitmeye çok yakın." dedi. Trump, "Biliyorsunuz, eğer şu an oradan tamamen çekilip gitsem, o ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaları 20 yıl sürer. Henüz işimiz bitmedi, neler olacağını göreceğiz. Sanırım bir anlaşma yapmayı canıgönülden istiyorlar" ifadelerini kullandı. İRAN PETROL SATIŞINA İZİN BİTİYORABD Hazine Bakanlığı, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren geçici lisansın, süresi dolduğunda yenilenmeyeceğini bildirdi. Söz konusu iznin 19 Nisan yerel saatle 00.01'e kadar geçerli olacağı bildirilmişti.