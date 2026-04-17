        Manisa'da kanalizasyon hattı çalışmasında göçük... Bir işçi hayatını kaybetti!

        Manisa'da kanalizasyon hattı çalışmasında göçük... Bir işçi hayatını kaybetti!

        Manisa'da kanalizasyon hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçi Ramazan Küren toprak altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla ulaşılan Küren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 14:45 Güncelleme:
        Göçük altında kalan işçi öldü
        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kanalizasyon hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

        GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

        AA'daki habere göre olay; Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Sancaklıbozköy Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde yürütülen kanalizasyon hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

        TOPRAK ALTINDA KALDI

        İşçilerden Ramazan Küren (55) toprak altında kaldı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan Küren'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Küren'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYMIŞ

        Öte yandan İHA'daki habere göre; evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Küren’in ölümü, yakınlarını ve çalışma arkadaşlarını yasa boğarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

